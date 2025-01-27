Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yakın arkadaşı Onur Keleş'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüyle duyurdu.

"Annemin kıymetlisi, benim kardeşim..."

Şakrak, Instagram paylaşımında, Onur Keleş'in hayatını kaybetmesine duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim... Erken oldu. Aşk olsun... Nurda uyu aslanım. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Şakrak, yakın arkadaşını kaybetmenin acısını takipçileriyle paylaştı ve Onur Keleş'e olan sevgi ve bağlılığını dile getirdi.