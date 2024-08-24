B12 vitamini, vücudumuzda birçok önemli biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan karmaşık bir biyomoleküldür. Acıbadem Bayraklı Tıp Merkezi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı Uzm. Dr. Müge Yetener, B12 vitamininin eksikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dair önemli bilgiler sundu.

B12 vitamini eksikliği

Uzm. Dr. Yetener, B12 vitamininin DNA sentezi, sinir sistemi işleyişi, kırmızı kan hücresi gelişimi ve antioksidan etkisi açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. “B12, suda çözünebilen bir vitamindir ve çoğunlukla hayvansal gıdalardan elde edilir. Yumurta, kırmızı et, süt ürünleri, deniz ürünleri ve sakatatlar B12 vitamini açısından zengin kaynaklardır” dedi.

B12 eksikliğinin kimlerde sıkça görüldüğünü açıklayan Dr. Yetener, şunları söyledi: “Sürekli diyet yapanlar, hayvansal ürün tüketmeyen vejetaryenler, uzun süreli mide ilacı kullananlar, bağırsak sorunları yaşayanlar, küçük çocuklar, hamileler ve aşırı alkol tüketicileri B12 eksikliği riski altındadır.”

Eksiklik belirtileri

Uzm. Dr. Yetener, B12 eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, eksikliğin en sık görülen belirtilerini şöyle sıraladı:

Beyin Fonksiyonları Üzerindeki Etkiler: Beyin bulanıklığı, hafıza sorunları, bilinç bozukluğu, uykusuzluk, baş ağrıları (özellikle migren), davranış değişiklikleri ve öğrenme sorunları.

Ruh Hali Üzerindeki Etkiler: Sinirlilik, depresyon, kaygı, halüsinasyon görme ve sanrı gibi ruhsal değişiklikler.

Duyusal Sorunlar: İğne batması, karıncalanma hissi, uyuşukluk, nöropatik ağrılar, kulak çınlaması, tat alma bozukluğu.

Yapısal Sorunlar: Yorgunluk, anemi, kan hücreleri sayısında azalma, karın şikayetleri, emilim bozukluğu, gelişme geriliği, kilo kaybı, ishal, dil iltihabı, ağız ve ağız içi iltihaplanma, kısırlık, idrar yolu enfeksiyonları.

Kas Sorunları: Kas zayıflığı, adalelerin kasılması, sertleşmesi, istem dışı spazmlar ve kalp kası hastalıkları.

Otonom Sistem Problemleri: İdrar ve/veya dışkı kaçırma, aniden ayağa kalkınca tansiyon düşmesi veya baş dönmesi.