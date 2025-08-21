Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan baba Arif Güran, kızının ölümü ve yargılama süreciyle ilgili tepkilerini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

“Eğer Katil Aile İse Kökünü Bitirin, Değilse Bu Zulmü Durdurun”

Taşvantepe Mahallesi’nde düzenlenen anma programında gözyaşlarına boğulan baba Güran, adalet çağrısı yaptı. Güran, “8 yaşındaki kızım vahşice katledildi. Eğer bu cinayeti ailem işlediyse kökümüzü bitirin, ama değilse bu zulme son verin. Niye kimse sesimizi duymuyor?” dedi.

19 Günlük Arama Çalışmasının Ardından Cansız Bedenine Ulaşılmıştı

Narin, 21 Ağustos 2024’te evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş, yaklaşık 2 bin kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmaların 19. gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu.

Anne, Ağabey ve Amcaya Ağırlaştırılmış Müebbet

Cinayetle ilgili açılan ilk davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise çocuğun cansız bedenini dereye taşıdığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

“Gerçek Bir Yargılama İstiyoruz”

Mezar başında konuşan baba Güran, sürecin adil yürütülmediğini savunarak, “19 klasörlük dosya 19 günde Yargıtay’dan geçti. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Biz kayırma istemiyoruz, gerçek bir yargılama istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adalet Nöbetine Başlayacağım”

Kürtçe yaptığı konuşmada ise Arif Güran, adalet arayışını sürdüreceğini vurguladı: “Keşke ben de ölsem de bu acıdan kurtulsam. Ailemi baz raporlarıyla diri diri mezara gömdüler. Bu sadece bizim meselemiz değil, toplumun meselesidir. Zulme alkış tutmayın.”

Narin Güran’ın mezarı başındaki anma programı duygusal anlara sahne olurken, baba Güran’ın adalet çağrısı katılanlar tarafından destek gördü.