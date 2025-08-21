Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 10 yıllık evliliğini noktaladığı Wanda Nara arasındaki boşanma sürecinde nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Icardi’nin çocukları için yüksek miktarda ödeme yapmasına hükmetti.

Çiftin birlikteliklerinden iki kız çocuğu bulunuyordu. Mahkemenin verdiği karara göre Icardi, 110 bin dolarlık çocuk nafakası ödemekle yükümlü tutuldu. Bunun yanı sıra futbolcuya 3 bin 500 dolarlık faiz ve dava masrafları da eklendi.

BORCUNU ÖDEMEZSE ÜLKEDEN ÇIKAMIYOR

Arjantin yasaları gereği nafaka borcunu ödemeyen kişilerin ülke dışına çıkışına izin verilmiyor. Bu nedenle yıldız futbolcu, memleketine gittiğinde söz konusu borcu ödemek zorunda kalacak.

Kararla birlikte Mauro Icardi, boşanma sonrası yüzbinlerce dolarlık bir mali yükün altına girmiş oldu.