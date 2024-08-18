İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı mevkiinde 4 gün süren orman yangını, birçok evi hasar bıraktı. Yangında babasının evi yanan Şükrü Özsoy, büyük üzüntü yaşadı. Çorum'dan İzmir'e gelen Özsoy, "Çocukluğumun geçtiği ev küle döndü" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Evdeki anılar kül oldu

Yangın, Yamanlar Dağı'ndaki yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlamış, rüzgarın etkisiyle hızla evlere ulaşmıştı. Özsoy'un Onur Mahallesi'ndeki baba ocağı alevlere teslim oldu. Evin tamamen yandığını öğrenen Özsoy, acı içinde evinin yanmış olduğu alanı inceledi.

"Evde birçok anım vardı," diyen Özsoy, "Evin merdivenini 17 yaşındayken ben yapmıştım. Şimdi her şey kül oldu, anılarımız da gitti. Yıkıldık, yol uzun ve zor geçti," şeklinde konuştu. Özsoy, annesiyle birlikte hiçbir eşyayı kurtaramadıklarını, sadece can kaybı olmadığını ve zararın karşılanmasını umut ettiklerini belirtti.

Mustafa Acer’in acı kaybı

Mustafa Acer de 30 yıldır yaşadığı evinin yangında tamamen yandığını ifade etti. "Dişimle tırnağımla bu evi yaptım. Gece yangını fark ettim, itfaiyeyi aradım ama yangın hızla yayıldı. Eşyalarımız 500 bin TL'yi buluyordu ve tamamen yandı," dedi. Acer, şu anda oğlunun evinde kaldığını ve eşyalarının yanı sıra evinin yeniden yapılması için destek beklediğini söyledi.

Yardım ve destek çağrısı

Her iki kişi de, bölgedeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve AFAD ekiplerinin kayıt alıp gerekli prosedürleri uygulayacağını bildirdi. Yangının ardından yaşanan büyük maddi kaybın telafi edilmesi ve yeniden inşa sürecinde destek olunması çağrısında bulunuldu.