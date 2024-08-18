Pet şişenin etkisiyle dengesini kaybeden Koç’a, bazı taraftarlar saldırmaya çalıştı.

Olayın hemen ardından, güvenlik güçleri tarafından zanlılar gözaltına alındı ve saldırının ardından adli süreç başlatıldı. Gece yarısı Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, yaşanan olayların ciddiyeti vurgulandı ve suçlulara yönelik hukuki adımların atılacağı belirtildi. Maç sırasında meydana gelen bu üzücü olay, spor dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olaylı geçen maçtan sonra Göztepe Spor Kulübü'nden gelen açıklama ise şu şekilde;

Sosyal medyada hızla yayılan açıklamadan sonra bazı kullanıcıların yorumları;