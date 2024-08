Baba Ve 6 Yaşındaki Kızının Can Verdiği Kazadan Korkunç Görüntüler

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, bir baba ve 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. 29 Ağustos’ta, Kadirli Andırın karayolu üzerindeki Yenigün köyü yakınlarında yaşanan kazada, Z.K. yönetimindeki kamyonet ile Yusuf Kırköse’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazanın detayları

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada otomobildeki Yusuf Kırköse (39) ve 6 yaşındaki kızı Fatma Yaren Kırköse olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden Şahende Kırköse (33) ve Aybars Şahan Kırköse (2) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Feci görüntüler ortaya çıktı

Kazanın hemen ardından, olay anının bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri basına yansıdı. Kaza anının an be an kaydedildiği görüntüler, olayın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne serdi. Görüntüler, kaza yerindeki yıkımı ve araçların durumunu detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Kazanın ardından, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı