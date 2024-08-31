AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler nedeniyle tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu’nun İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) açılışında protokolde yer almasına sert tepki gösterdi. Başdaş, bu durumu fuarın ruhuna aykırı ve toplumun hassas dengelerini zedeleyen bir tutum olarak nitelendirdi.

“İzmir ve Türk halkının değeri gölgelenmiştir”

Başdaş, İEF’nin neredeyse bir asırlık bir değer olduğunu vurgulayarak, böyle bir organizasyonda toplumu ayrıştıran bir dil kullanan bir ismin protokolde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşliğinde bu kişinin protokolde yer alması, kamu vicdanında büyük bir yara açmıştır,” dedi.

“Toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren bir tablo”

Başdaş, halkın değerlerine ve Cumhurbaşkanına yapılan bu saygısızlık karşısında en azından bir özür beklendiğini ifade etti. Böyle bir platformda bu tür bir davranışın toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğini söyledi. “Bu tutum, fuarın amacına ve ruhuna da aykırı bir tutum olmuştur,” diyerek durumun toplumsal dayanışmayı zedelediğine dikkat çekti.

“Bu ayrıştırıcı hareketi tasarlayan herkesi kınıyorum”

Başdaş, İEF açılışında bu tür bir organizasyonun yapılmasını ayrıştırıcı olarak nitelendirerek, “Olmadı, hakaret eden kişiye vekillik de verin, tam olsun. Bu ayrıştırıcı hareketi tasarlayan, tasdik eden herkesi kınıyorum,” ifadesini kullandı.