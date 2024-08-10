İzmir'in Foça Küçükdeniz Limanı'nda sekiz yıldan bu yana bağlı duran ve eskiden gezi teknesi olarak kullanılan 'Gülay' isimli tekne yan yatarak sulara gömüldü.

Yaklaşık 50 yıllık teknenin babasından yadigâr olduğunu belirten Mert Fırat, "Sekiz yıl önce tersanedeki bakımı sırasında düşüp, zarar gördü. Bakımını üstlenmeyen tersaneye dava açtık. Limanda bağlı duruyordu. Su alıp, battı. Üzgünüz" dedi.

Foça Küçükdeniz Limanı'nda bağlı eskiden gezi teknesi olarak kullanılan 'Gülay' isimli tekne, dün öğle saatlerinde su alarak yan yattı. Tekne kısa sürede sulara gömüldü.

Dalgıçlık hizmetleri firması sahibi tekne sahibi Mert Fırat ve ekibi, teknenin çevresini bariyerle çevirdi. Dağılan teknenin parçaları vinç yardımıyla karaya çıkarıldı.

Tekne enkazı kamyona yüklenerek bölgeden taşındı. Yaklaşık 50 yıllık teknenin ilçede 'korsan Mesut' olarak tanınan babası merhum Mesut Fırat'a ait olduğunu dile getiren Mert Fırat, "Sekiz yıl önce tersanedeki bakımı sırasında düşüp, zarar gördü. Bakımını üstlenmeyen tersaneye dava açtık. Limanda bağlı duruyordu. Devam eden mahkeme süreci nedeniyle yıllardır bakım ve onarım yapamadık. En sonunda su alıp, battı. Teknenin dağılan parçaları için çevresine bariyer çektik. Herhangi bir kirlilik olmadan kaldırıyoruz. Baba yadigarı tekneyi mahkeme sonucu beklerken kaybettiğimiz için üzgünüm diye" konuştu.