Bu kapsamda, Denizli’nin 42 istasyonunda 24 saat kesintisiz hizmet veren itfaiye teşkilatına, 3’ü kadın toplam 24 yeni itfaiyeci adayı ekleniyor.

Yeni itfaiyeciler, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde başlayan eğitim sürecinde hem teorik hem pratik dersler alıyor. Eğitim programında, spor, dayanıklılık ve performans testleri gibi çeşitli uygulamalarla, ani gelişen olaylara hızlı ve etkili müdahale becerileri geliştiriliyor. Eğitimlerde ayrıca dar alan geçişi, denge yürüyüşü, yangın arama-kurtarma, trafik kazalarına müdahale, toplumsal travma yönetimi ve yüksek açı yangınlara müdahale teknikleri gibi zorlu görevler için detaylı bilgiler veriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, itfaiyeciliğin zorlu ve kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Yeni personellerimizle Denizli halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacağız. Özellikle 3 kadın itfaiyeci adayının eğitime dahil olması, kadınların her alanda ve her zorlu görevde başarılı olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Kadınlarımızın her türlü zorluğu aşabileceğine olan inancımız tam" şeklinde konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, ayrıca, kadınların şehir içi ulaşımda da yer aldığını ve bu yeni atamalarla kadınların daha fazla alanda varlık göstereceğini ifade etti. Yeni itfaiyeciler, 2 ay sürecek eğitim sürecinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda görev alacak ve Denizli’nin güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışacak.