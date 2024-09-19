Londra'nın merkezinde babalık izninin artırılması talebiyle düzenlenen ilginç bir protesto, hem halkın hem de medyanın büyük ilgisini çekti. The Guardian'ın haberine göre, yeni bir kampanya grubu olan Dad Shift aktivistleri, ünlü erkek figürlerinin bronz heykellerine bebek taşıma slingleriyle gerçek boyutlarda maket bebekler bağladı. Mühendis Isambard Kingdom Brunel, aktörler Laurence Olivier ve Gene Kelly, futbolcular Thierry Henry ve Tony Adams gibi ünlü figürlerin heykelleri, sabah işe gidenlerin dikkatini çekerken, kampanyacıların amacı babalık izninin uzatılmasıydı.

Britanya, yalnızca haftalık 184 pound ödenen iki haftalık babalık izni ile Avrupa'daki en kötü babalık izni haklarına sahip ülkelerden biri. Yapılan bir araştırma, her üç Britanyalı babadan birinin çocuklarının doğumundan sonra hiç izin kullanmadığını ortaya koyarken, izin alan babaların birçoğunun da maddi sıkıntılar yaşadığını gösteriyor.

Kampanyacılardan hükümete çağrı

Dad Shift aktivistleri, bu ay içerisinde başbakana açık bir mektup göndererek babalık izni haklarının iyileştirilmesi için adım atılması çağrısında bulunacak. Aktivistler, "uygun fiyatlı, önemli bir süre tanıyan ve ebeveynler arasında eşitliği destekleyen" bir ebeveyn izni talep ediyor.

Kampanyanın kurucu ortakları George Gabriel ve Alex Lloyd Hunter, ebeveyn-bebek bağına dikkat çekmek için Londra sokaklarında Mel Pinet’in desteğiyle model bebekleri heykellere bağladı. Bu görsel mesaj, sabah işe gidenlerin ilgisini çekti ve birçok insan fotoğraf çekmek için durdu.

Gabriel'den toplumsal mesaj

Gabriel, kamusal alandaki figürlerin babalık rollerine dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Kamusal yaşamdaki figürler genellikle erkeklerin babalık yönlerini paylaşmaya davet edilmez. Biz de bu dengesizliği vurgulamak ve babaların çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini hatırlatmak istedik" dedi.