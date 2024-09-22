Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşanan korkunç olayda, babasını vahşice öldüren ve cesedi dere yatağına atan Canberk Yalçın, jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

Babasını öldürdü ve parçalara ayırdı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde yaşanan tüyler ürpertici olayda, 27 yaşındaki Canberk Y., babası Şerif Y.'ı (58) tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından babasının cesedini baltayla parçalara bölen cani evlat, cesedi yaktıktan sonra parçaları bir dere yatağına attı.

Jandarmaya kayıp ihbarında bulundu

Olayı gizlemek için Canberk Y., babasının kaybolduğunu iddia ederek jandarmaya başvurdu ve başlatılan arama çalışmalarına da katıldı. Ancak jandarma ekiplerinin şüpheci ve titiz çalışmaları sayesinde mezarlık bölgesinde iz sürüldü. Canberk Y.'ın hareketlerinden şüphelenen ekipler, derinlemesine bir inceleme başlattı.

Ceset parçaları dere yatağında bulundu

Jandarma ekiplerinin saha çalışmaları ve elde edilen istihbarat sonucunda, ceset parçaları dere yatağında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Şerif Y.'ın cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cani evlat ve eşi adliyeye sevk edildi

Canberk Y. ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen eşi, geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alındı. Cani evlat, jandarmanın dikkati ve titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.