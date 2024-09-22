Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 18. yarışı, Singapur'un 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde yapıldı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lando Norris, zafere ulaşarak sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Şampiyona lideri Max Verstappen ikinci, McLaren takımından bir diğer pilot Oscar Piastri ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarış, 62 tur üzerinden koşulurken, Norris’in performansı dikkat çekti. Max Verstappen, bu sezon düzenlenen yarışlarda 7 kez zirvede yer alırken, Lando Norris 3 galibiyetle takip ediyor. Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ise ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun en üst basamağına çıktı.

Bu yarışın ardından Lando Norris, şampiyonada lider olan Verstappen ile arasındaki puan farkını 51'e indirdi. Ancak Max Verstappen, son 3 sezonun şampiyonu olarak galibiyet hasretini sürdürmeye devam ediyor. Verstappen, son galibiyetini 23 Haziran'daki İspanya Grand Prix'sinde elde etmişti ve o tarihten bu yana 7 yarışta podyumun dışında kaldı.

Formula 1 sezonu, 20 Ekim’de ABD Grand Prix'si ile devam edecek. Ardından Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'de yarışlar düzenlenecek.