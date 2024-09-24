Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dördüncü Bitki Doku Kültürü Kursu'nun başvuru tarihleri açıklandı. 23-27 Eylül tarihlerinde başvuruları alınacak olan kurs, 23-25 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

BAÇEM'den Bitki Doku Kültürü Kursu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği Bitki Doku Kültürü Kursu için başvuru tarihlerini açıkladı. 23-27 Eylül tarihlerinde online olarak başvurular alınacak, kursiyerler ise 2 Ekim Salı günü duyurulacak. BAÇEM’in alanında uzman eğitmenleri tarafından verilecek olan kurs, 23-25 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek ve toplamda 20 saatlik eğitimi kapsayacak. Kurs, Balıkesir’deki çiftçilerin teknik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenecek.

Kursun içeriği ve eğitim programı

BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ve Zakir Kuleli tarafından verilecek eğitimlerde kursiyerler, toprak tahlili, tarım alet ve makineleri kullanımı, çelikten fidan üretimi gibi önemli konular hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar. Kurs boyunca, BAÇEM’in geniş koleksiyon bahçesi ve tarlalarında saha uygulamalarıyla teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı sunulacak.

Kursiyerler pratik eğitim alacak

Kursiyerler, eğitimler süresince bitki doku kültürü ve fidan üretimi gibi önemli tarım tekniklerini öğrenerek, tarımsal üretimde verimliliği artırma noktasında beceriler kazanacak. BAÇEM, kursa katılan çiftçilere teknik bilgi birikimini sunarak, daha donanımlı ve bilinçli üretim yapmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Başvurular ve detaylar

Kursa başvurular, 23-27 Eylül tarihleri arasında online olarak http://bacem.com.tr adresi üzerinden yapılacak. Toplam 30 kişilik kontenjana sahip olan kurs için başvuru sonuçları 2 Ekim Salı günü açıklanacak. Kursiyerler, BAÇEM’in sağladığı tüm bu olanaklardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.