Kuraklık ve kirlilik nedeniyle suyu yaklaşık 50 metre çekilen Bafa Gölü’ne, Büyük Menderes Nehri’nden su verilmeye başlandı. MSKÜ’lü uzmanlar, gölde bir miktar canlanma beklediklerini açıkladı.

Bafa Gölü’ne su verilmeye başlandı

Aydın ve Muğla sınırlarında bulunan Bafa Gölü, yaz aylarında kuraklık ve artan kirlilik nedeniyle su seviyesinde yaklaşık 50 metre çekilme yaşadı. 6 bin 721 hektarlık yüzey alanına sahip göl, flamingo başta olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında yağışlarla birlikte Büyük Menderes Nehri’nden göle su akışı sağlanmaya başlandı.

Canlanma bekleniyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, göle su akışının gölde bir miktar canlanma sağlayacağını belirtti. Özçelik, suyun kalitesinin de göl sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı ve Büyük Menderes Nehri’ndeki su kalitesinin hâlâ düşük olduğunu ifade etti.

Özçelik, Bafa Gölü ve diğer 8 gölün dahil olduğu bir eylem planı kapsamında, su seviyesi ve kirliliğin denetlenerek önümüzdeki yıllarda gölün daha sağlıklı bir ortama kavuşturulmasının hedeflendiğini söyledi.