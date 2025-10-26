3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta bugün Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 19.00’da başlayacak İzmir derbisinde Altay ve Karşıyaka 7 yıl aradan sonra kozlarını paylaşacak.

İzmir’de tarihi derbi bugün

İzmir’in Altay ve Karşıyaka takımları, tarihi rekabetlerini 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta bugün yeniden sürdürecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı, 19 yıl sonra bir derbiye ev sahipliği yapacak ve mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşıyaka taraftarlarına misafir tribünde 650 kişilik yer ayrılırken, biletler 35,5 TL’den satıldı.

Karşıyaka, bu sezon 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider konumunda bulunuyor. Altay ise ilk galibiyetini geçen hafta alarak düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Karşıyaka, derbiyi kazanarak liderliğini sürdürmeye ve geçen sezonki serisini egale etmeye çalışacak.

Altay ve Karşıyaka, ezeli rekabetlerinde daha önce 55 resmi maçta karşılaştı; bu maçların 26’sını Altay, 11’ini Karşıyaka, 18 maç ise berabere sonuçlandı. İki ekip Alsancak Stadı’nda en son 2006’da karşı karşıya geldi.

Amatör lige düşme korkusu yaşayan Altay’da teknik direktör Yusuf Şimşek, geçmişte Karşıyaka’yı çalıştırmıştı. Aktif futbolcusu Murat Uluç, 2021-2022 sezonunda Karşıyaka’da antrenörlük yaptı ve sahadaki son Altay-Karşıyaka derbisinde forma giymiş tek futbolcu olacak.