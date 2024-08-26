Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenecek tiyatro etkinliği öncesinde Seyirtepe Amfitiyatro'da kapsamlı bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın göreve geldiği günden bu yana yeniden canlandırdığı Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Şenlikler kapsamında, Antalya Gençlik Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Nazım Hikmet'in eseri "Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye" adlı tiyatro oyunu için Seyirtepe Amfitiyatro, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle hazırlandı.

Başkan Çetin Akın, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, "Turgutlu’muzun en sevilen kültürel etkinliklerinden biri olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine bu yıl da ev sahipliği yapıyoruz. Seyirtepe Amfitiyatro’da, ücretsiz sahnelenecek olan ‘Bir Kurtuluş Savaşı Destanı Kuva-ı Milliye’ tiyatrosu öncesinde ekiplerimiz gerekli tüm çalışmaları tamamladı. Tüm vatandaşlarımızı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00’deki etkinliğimize davet ediyorum," dedi.