10 Gün boyunca musluk açık bırakıldı

Kaynarca İmamlar Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Demirkır'a ait köy evine kimliği belirsiz kişilerce elektrik borusundan hortum sokularak su verildi. Çeşmenin 10 gün boyunca açık bırakılması sonucu ev içi su doldu ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Tatilde fark edildi

Ev sahibi Hüseyin Demirkır’ın Trabzon’da olduğu dönemde, evin akrabası Mustafa Baş tatil için eve geldiğinde durumu fark etti. Evin içinde 10 santimetre su bulunduğunu ve eşyaların zarar gördüğünü belirten Baş, temizlik çalışmalarına başladı.

"Bu insanlığa sığmaz"

Baş, “Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun” dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.