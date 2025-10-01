AYDIN’ın Nazilli ilçesinde kırsal Bağcılı Mahallesinde meydana gelen sel ve su taşkınları artık olmayacak.

Bölgede her yağan şiddetli yağmurlar sonrasında dereler taşmakta ve yollar ile evleri su basarak kırsal Bağcılı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar maddi kayıplara uğrayarak mağdur olmakta idiler.

Bağcılı Mahallesine Bağcılı Dere ıslahı ve taşkın kontrol tesisleri yapıldı. Kırsal Bağcılı Mahallesine gelen AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Avk. Ömer Özmen, Nazilli ilçe Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, AK Parti Nazilli ilçe Başkanı Volkan Beyazıt ve yönetim kurulu üyeleri ile kırsal Mahalle Muhtarları incelemelerde bulundular.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “İlçe Kaymakamımız Huriye Küpeli Kan ve ilçe Başkanımız ile ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte DSİ 21. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapımı tamamlanan Nazilli Bağcıllı Dere Islahı ve Taşkın Kontrol Tesisinde incelemelerde bulunduk.

Proje kapsamında; 1250 metre dere ıslahı, 3 adet tersip bendi, 2 adet menfez, 2 adet yaya köprüsü tamamlanarak bölgemize kazandırılmıştır.

Bu önemli yatırım, kırsal Bağcılı Mahallemizde taşkın risklerini azaltarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacak hem de bölgemize uzun vadeli katkılar sağlayacaktır. Bu önemli hizmetin, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.