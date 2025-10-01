60 yaş üstü bireylerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda renkli sahneler yaşandı. Sosyalleşen, bol bol fotoğraf çekilen, şarkılar söyleyen ve dans eden ileri yaşlı bireyler eğlenceye doydu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki ileri yaşlı bireylerin hayat kalitesi ve konforunun her yönden artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında keyifli bir organizasyon düzenlendi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, 60 yaş üstü bireylerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Tarihi Bergama Vapuru ile Körfez turu atıldı. Moral motivasyonun yükseltilmesinin amaçlandığı programda Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve İzmir Musevi Cemiyeti Vakfı’ndan yaklaşık 250 katılımcı yer aldı. Nostaljik bir atmosfer eşliğinde tur heyecanı yaşayan katılımcılar bol bol fotoğraf çekildi, şarkılar söyledi ve dans etti. Renkli görüntülere sahne olan programa Huzurevi Şube Müdürlüğü ve İZDENİZ personeli ev sahipliği yaptı. Ayrıca İzmir İtfaiyesi ekibi de olası bir ihtiyaç durumuna karşı vapura denizden eşlik etti.



Huzurevi Şube Müdürlüğü’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Mert Erdoğan, “Büyüklerimizin şehrimizin güzelliklerini yaşamalarını önemsiyoruz. Onların mutluluğu bizim için önemli bir motivasyon. Güzel bir gün geçiriyoruz. İzmir İtfaiyesi risklere karşı bize eşlik ediyor. Ekipte balıkadam ve sağlıkçılarımız da mevcut. Bizim güvenliğimiz için buradalar. Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerle onların yanındayız” dedi.



Tura katıldığı için mutlu olduğunu belirten huzurevi sakini Latife Korkmaz ise, “Çok güzel bir ortam var. Zaten belediyeyi çok takdir ediyoruz, tam bir belediyecilik yapılıyor. Bu tür etkinliklere katılıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz” dedi.



Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun olduğunu aktaran Ayşe Küpeli de, “Allah bin kere razı olsun Büyükşehir Belediyesi’nden. Böyle etkinlikler bizim için bulunmaz bir şey. Bu imkân tanındığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Türkan Şenel ise, “Çok güzel bir etkinlik, hiç kaçırmıyoruz. Harika geçiyor. Belediyemize teşekkür ediyorum. Her zaman bu tarz programlar olsun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi