Irak’ın başkenti Bağdat, pazartesi günü geniş alanları etkileyen ciddi bir elektrik kesintisi yaşadı. Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kesintinin iletim hatlarında meydana gelen ani bir teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer, arızanın tespit edilmesinin ardından onarım çalışmalarının hızla başlatıldığını ve ekiplerin elektrik akışını en kısa sürede yeniden sağlamayı hedeflediğini aktardı. Kesinti, kentin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı mahallelerde iletişim ve ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşandı.

Bakanlık, arızanın kesin nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü, önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir rapor paylaşılacağını bildirdi.