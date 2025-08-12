Dünyanın en büyük bankası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), Türkiye’de şube yapılanmasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Banka, halihazırda faaliyet gösterdiği 31 şubesinden 5’inin kapatılmasına, 7 şubesinin ise diğer şubelerle birleştirilmesine karar verdi. Bu hamleyle ICBC’nin Türkiye’deki toplam şube sayısı 19’a düşecek.

2014 yılında Tekstilbank hisselerini satın alarak Türkiye pazarına giren ICBC, genellikle şirketlerin büyük yatırım projelerine finansman sağlıyor. Bankanın KAP açıklamasında, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla bu düzenlemeye gidildiği belirtildi. Türkiye’deki finans sektöründeki bu tür yeniden yapılanmalar, bankaların stratejik planlamaları ve piyasa koşullarına uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ICBC’nin Türkiye’de şube sayısını yarı yarıya azaltma kararı, ülke bankacılık sektöründe dikkat çekici bir gelişme olarak kayda geçti. Bankanın bu değişiklikle daha etkin hizmet sunmayı hedeflediği tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki diğer yabancı bankaların da benzer yeniden yapılandırma adımları atabileceği belirtiliyor.