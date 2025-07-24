Manisa’da farkındalık semineri düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirdi. Atatürk Gençlik Merkezi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Bağımlılığı Terk Et” başlıklı seminer düzenlendi. Manisalılar seminerde yoğun ilgi gösterdi.

Uzmanlar bağımlılığın psikolojik ve toplumsal boyutlarını anlattı

Psikolojik Danışman Alper Gök ve Psikolog Duygu Ekici, seminerde madde bağımlılığı, internet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılık türlerinin psikolojik ve sosyal etkilerini katılımcılarla paylaştı. Broşür dağıtımı ve soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettiği sorular yanıtlandı.

“Yalnız değilsiniz, yanınızdayız” mesajı verildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Psikoloğu Duygu Ekici, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. Yardım istemenin cesaret gerektirdiğini vurgulayan Ekici, sevgi, anlayış ve doğru iletişimle bağımlılıkla mücadelede destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

Psikolojik Danışman Alper Gök, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde yürütülen önleyici eğitimlere ve iş birliklerine değindi. Manisa genelinde bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini, özellikle ebeveynlere ve yetişkinlere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Seminer sonunda teşekkür ve hediye takdimi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu Başkanı ve Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Sema Şenyaşa, seminer sonunda katkılarından dolayı Psikolojik Danışman Alper Gök’e teşekkür ederek hediye takdim etti. Seminer, bağımlılıkla mücadelede toplumsal iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.