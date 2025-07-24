Tesis baştan sona yenilendi

Menderes Belediyesi, yaz sezonu öncesinde başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında Gümüldür’de yer alan Sunal Tülbentçi Parkı’ndaki sosyal tesisi modern hale getirerek yeniden hizmete açtı. Park içindeki tesisin tamamı elden geçirildi. Yollar, yeşil alanlar, soyunma odaları, tuvaletler ve duşlar yenilenirken, yeme-içme alanları ve barlar da kapasite artırımıyla yeniden tasarlandı.

Yeni barlar ve localarla hizmet kalitesi yükseldi

Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte sahile daha yakın konumda yeni bar alanları oluşturuldu, localar eklendi. Tesisin genel ışıklandırması da estetik bir görünüm sağlayacak şekilde düzenlendi. Modern ve ferah yapısıyla dikkat çeken tesis, yaz sezonuna hazır hale getirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Başkan Çiçek: “Hizmet anlayışımız yenilikçi”

Yenilenen tesisle ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Menderes’te göreve gelir gelmez modernleşme odaklı bir hizmet dönemi başlattık. Daha önce bakımsız bırakılmış olan tesislerimizi tek tek elden geçiriyoruz. Sunal Tülbentçi Parkı’ndaki tesis de bu anlayışımızın bir ürünü olarak yenilendi. Kapasitesi artırılmış, çağdaş mimariye sahip, kullanışlı bir yapı ortaya koyduk” dedi.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler geldi

Yenilenen tesisin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Başkan Çiçek, “Tesisimiz sadece yenilendiği için değil, aynı zamanda sunduğu hizmet kalitesiyle de beğeni topladı. Sahil bandına değer katan bu projeyi Menderes halkımıza kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu yeni hizmeti deneyimlemeye davet ediyoruz. Menderes’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yaz sezonuna hazır hale getirildi

Yenileme süreci yaz sezonu öncesi tamamlanarak hızla hizmete sunulan Sunal Tülbentçi Parkı tesisi, bölgedeki sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlıyor. Yeni yapısıyla modern kent yaşamının ihtiyaçlarına yanıt veren tesis, hem yerel halk hem de tatilciler için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.