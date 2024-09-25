Bağırsak florası, vücudun en önemli savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu bölge, bağışıklık sistemimizin büyük bir kısmının oluştuğu yer olduğu için sağlıklı bir flora, genel sağlığımızı da doğrudan etkiliyor. Ancak şeker, karbonhidrat, işlenmiş gıdalar, gazlı içecekler, glukoz şuruplu meşrubatlar ve antibiyotikler, bağırsak florasını bozarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Floranın bozulması ve sağlık üzerindeki etkileri

Bağırsak florası zarar gördüğünde faydalı bakterilerin oranı azalırken zararlı bakteriler ve mantarlar, özellikle Candida, çoğalmaya başlıyor. Bu durum, bağırsak duvarında geçirgenlik artışına ve proteinlerin kana sızmasına neden oluyor. Sonuç olarak, antikorlar yükseliyor, alerjiler çoğalıyor ve vitamin sentezi bozuluyor. Özellikle B12, D vitamini, selenyum ve demir eksiklikleri yaygın hale geliyor.

Otoimmün hastalıklar ve diğer sorunlar

Bağırsak florasının bozulması sadece vitamin eksikliklerine değil, aynı zamanda otoimmün hastalıkların artışına da yol açıyor. Vücut, kendi yapılarını düşman gibi görüp saldırmaya başlıyor ve diyabet, tiroit hastalıkları, artrit, MS ve otizm gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra, sinüzit, astım, bronşit, grip ve cilt problemleri de bağırsak florasının bozulmasıyla ilişkili olabiliyor.

Bağırsak florasını onarmanın yolları

Florayı eski haline getirmek, karmaşık görünse de aslında oldukça basit. Şeker ve karbonhidratı azaltarak probiyotik takviyeleri kullanmak, ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu gibi prebiyotik gıdalar tüketmek bağırsakları onarmaya yardımcı oluyor. Sarımsak ve doğal elma sirkesi de floranın düzelmesinde etkili.

Sağlıklı bir flora için tavsiyeler

Süt ürünleri, bazı kişilerde mukus artışına neden olabiliyor. Özellikle süt ve tereyağı tüketimi alerji ve akıntılara yol açabiliyor. Bu nedenle, bu ürünlerden bir süre uzak durup etkilerini gözlemlemek faydalı olabilir. Ayrıca omega 3 takviyeleri de bağırsak sağlığını destekleyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bağışıklığı destekleyen Ahmet Aydın kür tarifi

Bağırsak sağlığını korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için Ahmet Aydın’ın önerdiği kür de oldukça etkili. Yoğurtla karıştırılan zencefil, çörek otu, keten tohumu, siyah üzüm çekirdeği, ısırgan otu, çiçek poleni, tarçın ve zerdeçal karışımı, sızma zeytinyağı ve çiğ sarımsakla birlikte tüketildiğinde sinüzit ve akıntılarda önemli iyileşme sağlıyor.