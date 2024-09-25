Turgutlu Belediyesi, gelenekleri yaşatma misyonunu sürdürüyor ve bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek Yağlı Pehlivan Güreşleri için heyecan dolu hazırlıklar yapıyor. 6 Ekim Pazar günü saat 09:00’da başlayacak olan etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ünlü başpehlivanlar ve genç yetenekler sahne alacak.

Güreşlerin tarihi ve önemi

Yağlı güreş, Türkiye’nin köklü geleneklerinden biri olarak, yüzyıllardır süregelen bir mirası temsil ediyor. Turgutlu Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma niteliği taşıyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Güreşler, hem tarihi bir mirasın yaşatılması hem de halkımızın kaynaşması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Etkinlik detayları

Tarih: 6 Ekim 2024

Saat: 09:00

Yer: Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro

Katılımcılar: 500'ü aşkın pehlivan

Etkinlikte, Türkiye’nin tanınmış başpehlivanlarının yanı sıra genç yetenekler de ringde yer alacak. Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören güreşler, bu yıl da aynı coşkuyla kutlanacak.

Katılımcıların beklentileri

Güreş severler, bu etkinlikte izlemeyi dört gözle bekledikleri başpehlivanları arenada görmek için sabırsızlanıyor. Hem rekabetin hem de dostluğun ön planda olacağı bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Son söz

Turgutlu Belediyesi’nin bu özel etkinliğe ev sahipliği yapacak olması, yerel halk için büyük bir gurur kaynağı. Güreşlerin tarihine ve kültürüne sahip çıkmak, toplumsal kaynaşmayı artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tüm Turgutlu halkı, bu heyecan verici etkinlikte yer alması için davet ediliyor.