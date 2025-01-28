Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, geçen hafta yaşanan milli yas nedeniyle ara vermişti. Ancak bu akşam, 28 Ocak 2025 Salı günü saat 20.00’de yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Bahar’ın 32. bölümünde, geçmişin izleriyle yüzleşen ve hayat mücadelesini sürdüren Bahar’ın duygusal sahneleri dikkat çekiyor.

Bahar dizisinin 32. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Show TV’nin yayın akışında yer alan fragmanda, izleyicileri heyecan dolu gelişmeler bekliyor. Duygusal anlar ve çarpıcı olaylar ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Bahar, bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Bahar’ın yeni bölümünde, karakterlerin geçmişle yüzleşmesi, yeni duygusal çatışmalar ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi derinden etkileyecek. 32. bölümde neler yaşanacağı, Bahar’ın hayatındaki önemli dönüm noktalarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

28 Ocak Salı SHOW TV yayın akışı:

08.00 – Bu Sabah

10.00 – Bahar (Tekrar)

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Bahar (Yeni Bölüm)

00.15 – Sandık Kokusu