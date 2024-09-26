Cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra tatile giden Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozuyla tepki topladı. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, Bahar Candan ve ablası Nihal Candan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Tahliye sonrası ilk açıklama: 'Cezaevinde ders çalıştım'

Bahar Candan, tahliyesinin ardından basına yaptığı açıklamada cezaevinde geçirdiği süreyi değerlendirdiğini belirterek, "Cezaevindeyken zamanımı ders çalışarak geçirdim" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çelişkili bulundu ve geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Nihal Candan'dan ilginç açıklama

Bahar Candan'ın tahliyesi sonrası ablası Nihal Candan da basına konuştu. Kardeşine olan sevgisini dile getiren Nihal Candan, "Bahar’a 'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin' diyeceğim. Onunla yeniden bir araya gelmek ve sarılmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sosyal medya paylaşımları tepki çekti

Bahar Candan’ın tatilde çekilen bikinili pozunu Instagram'da paylaşması, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, Candan kardeşleri "hiç ders almamakla" ve "gündem yaratma peşinde olmakla" suçladı. Özellikle ablası Nihal Candan’ın da bu pozları paylaşması, eleştirilerin dozunu artırdı. Nihal Candan kısa sürede paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Eleştirilere yanıt gecikmedi

Bahar Candan, kendisine yöneltilen eleştirilere kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Paylaşımlarım zaman zaman absürt olabilir ama ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" sözleriyle kendini savunan Candan, tepkilere karşı duruşunu sürdürdü.