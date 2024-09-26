Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Lübnan konulu toplantıda konuştu. Guterres, “Lübnan'da kıyamet kopuyor. Ekim ayından bu yana Lübnan'da yaklaşık 200 bin, İsrail'in kuzeyinde ise 60 binden fazla kişi evlerini terk etti” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, “Lübnan'da kıyamet kopuyor. Genel Kurul'da da ifade ettiğim üzere, tırmanış hepimizi alarma geçirmelidir. Lübnan uçurumun kenarında. Elbette Mavi Hat yıllardır gerginliklere sahne oluyor. Ancak ekim ayından bu yana karşılıklı ateşin kapsamı, derinliği ve yoğunluğu arttı. Hizbullah ve Lübnan'daki diğer devlet dışı silahlı gruplar ile İsrail Savunma Kuvvetleri neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor ve Hizbullah çatışmaları durdurmak için Gazze'de ateşkes talep ettiklerini belirtiyor. Bu ateş teatisi Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını defalarca ihlal etmiştir. Devlet dışı silahlı grupların her gün silah kullanması Güvenlik Konseyi'nin 1559 ve 1701 sayılı kararlarını ihlal etmektedir. Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmeli ve Lübnan devleti Lübnan topraklarındaki silahlar üzerinde tam kontrole sahip olmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik tüm çabaları destekliyoruz. Ekim ayından bu yana Lübnan içinde yaklaşık 200 bin kişi ve İsrail'in kuzeyinden 60 binden fazla kişi evlerini terk etti. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Tüm bunlar sona ermelidir. Kuzey İsrail ve Güney Lübnan halkları evlerine dönebilmeli ve korkusuzca, emniyet ve güvenlik içinde yaşayabilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Ekim ayından bu yana bin 247 kişi öldü”

Guterres, ekim ayından bu yana Lübnan’da bin 247 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan çağrı cihazları ve el telsizlerinin uzaktan patlatılmasının ardından Konsey'in 20 Eylül'de gerçekleştirdiği acil oturumdan bu yana çatışmalar dramatik bir şekilde tırmanmıştır. Geçtiğimiz hafta sonu Mavi Hattın her iki tarafındaki sivilleri de tehlikeye atan şiddetli çatışmalar yaşandı; İsrail Savunma Kuvvetleri Lübnan'daki yaklaşık 400 Hizbullah hedefini vururken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyine yüzlerce füze, roket ve insansız hava aracı fırlattı. Pazartesi günü Lübnan'da bir nesildir yaşanan en kanlı gün oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri yaklaşık bin 600 Hizbullah hedefini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda sivil öldü ve çok daha fazlası da yaralandı. O günden bu yana İsrail, Beyrut'un güney banliyöleri de dahil olmak üzere Lübnan genelinde ölümcül saldırılarına devam etti. Hizbullah hedefleri. Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı pazartesi ve salı günleri 50'si çocuk ve 94'ü kadın olmak üzere 569 kişinin öldüğünü bildirdi. Bin 800'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer Ekim ayından bu yana toplam bin 247 kişinin öldüğünü bildirdi” diye konuştu.