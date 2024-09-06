Bahar Candan, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Banka hesaplarımda iddia edilen hareketler yok" dedi.

"İddialar külliyen yalan"

Savunmasında, suçlamaların duyulduğu andan itibaren bankalardan hesap dökümlerini talep ettiğini ve bu dökümleri savcılığa sunduğunu söyleyen Candan, suç örgütüyle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade etti. Candan, “Buradaki insanları tanımıyorum, adımın bu davaya karışması tamamen yanlış bir anlamadan ibaret” diye konuştu.

Mahkemede, Candan’ın avukatları da müvekkillerinin masumiyetini savunarak, iddiaların hukuki delillere dayanmadığını belirtti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, savunmaların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.