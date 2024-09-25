Başhekim Süreyya karakterine hayat veren Büşra Pekin, estetik operasyonları sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.

Dizinin yeni bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenirken, Pekin'in performansı ise eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İzleyiciler, Pekin'in dizideki mimiklerini yeterince etkili kullanamadığını belirterek, bu durumun karaktere olan inançlarını zayıflattığını ifade etti.

Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bahar, yeni karakterleriyle hikayesini zenginleştirerek izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor. Ancak Büşra Pekin'in katılımı, bazı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı.

Pekin’in estetik değişimleri, kilo verme süreci ve yüzündeki dokunuşlar, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. İzleyiciler, Pekin’in performansını, Demet Evgar'ın doğallığı ile karşılaştırarak, "Büşra Pekin bu diziye hiç yakışmamış," gibi eleştirilerde bulundu. Ayrıca, “Büşra Pekin nereden nereye geldi, bu durumu düzeltmek için Nobel tıp ödülü verilmesi gereken doktorlar var," gibi yorumlar dikkat çekti.

Dizinin hayranları, Pekin'in karakterine alışmakta zorlandıklarını ve dizinin kalitesinin bu tür değişimlerden etkilenmesini eleştirdi. Yeni sezonda gösterilen bu değişiklikler, dizinin izleyici kitlesi üzerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu olmaya devam ediyor.