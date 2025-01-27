Bahar dizisinin Gülçiçek'i, ünlü oyuncu Füsun Demirel, oğlunun uçakta yediği yemekten zehirlenerek ölümden döndüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından hava yolu şirketine sert tepki gösteren Demirel, konuyla ilgili yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Uçuşta hayati tehlike atlattı

Füsun Demirel, 25 Ocak'ta Dubai’den Sabiha Gökçen’e yapılan PC741 sefer sayılı uçuşta, oğlu Mehmet İlkem Şem’in tavuk wrap siparişi verdiğini ve bu yemeğin bozuk çıkması sonucu zehirlendiğini belirtti. Zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Şem’in sağlık durumunun ciddiyet kazandığını ifade eden Demirel, olayın adli vaka olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım"

Demirel, sosyal medya hesabında hava yolu şirketini etiketleyerek şu paylaşımı yaptı: "Oğlum uçakta aldığı tavuk wrap yüzünden zehirlenerek ölümden döndü. Hastanede tedavi altına alındı ve hayati tehlikeyi atlatmaya çalışıyoruz. Bu olayın sorumlularının hesap vermesi için savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."

Demirel, oğlunun sağlık durumunun şu an stabil olduğunu ancak yaşanan olayın peşini bırakmayacağını belirtti. Hava yolu şirketinden ise henüz bir açıklama gelmedi.