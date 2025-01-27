Urla Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile afetlere hazırlık ve acil durumlarda etkin müdahale sağlamak amacıyla önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Afetlerle mücadele sadece müdahale değil, hazırlık ve dayanışmayı da içerir. Bu iş birliği, Urla’yı daha güvenli ve dirençli bir kent haline getirecek” dedi.

Afetlere hazırlıklı bir Urla için ilk adım

İzmir’in deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini hatırlatan Başkan Balkan, afetlere yönelik hazırlık çalışmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Balkan, “Dileğimiz afetlerin hiç yaşanmaması; ancak bu gerçek karşısında önlemler almalı, bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. AKUT ile yapılan bu iş birliği, ilçemizin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimine farkındalık eğitimleri

Protokol kapsamında, özellikle gençleri ve mahalleleri hedef alan farkındalık eğitimleri, tatbikatlar ve afet planları oluşturulacak. Başkan Balkan, bu çalışmaların toplumun her kesimini kapsayacağını belirterek şunları söyledi: “Okullardan başlayarak gençlerimizi afetlere karşı bilinçlendirmek, mahalle bazlı afet planları oluşturmak ve herkesin acil durumlarda nasıl hareket edeceğini bilmesini sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu adımlarla afetlere karşı daha güçlü bir toplumsal dayanışma hedefliyoruz.”

AKUT iş birliğiyle daha güvenli bir gelecek

AKUT’un uzmanlığı ve Urla Belediyesi’nin yerel gücü bir araya gelerek, afet öncesi hazırlık ve müdahale çalışmalarında kapsamlı bir yol haritası oluşturulacak. Eğitim programları, uygulamalı tatbikatlar ve mahalle ölçeğinde afet planlarıyla, olası afetlerde daha hızlı ve etkili müdahale sağlanması hedefleniyor.