Televizyon ekranlarının popüler yapımlarından biri olan Bahar dizisinin yeni sezon tarihi merakla bekleniyordu. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve diğer ünlü isimlerin yer aldığı dizinin 2. sezon ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu.

Büyük bir ilgi gören Bahar dizisi, ilk sezonunun finalinin ardından izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu.

Dizinin yeni sezonunda da aynı başarıyı yakalayacağına inanılıyor.

Yeni karakterler geliyor!

Bahar dizisinin yeni sezonunda, 6 yeni karakter hikayeye dahil olacak. Bu karakterlerin kimler olduğu ve diziye nasıl etki edecekleri ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yaratıcı yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'un yeni sezon hikayesi ile ilgili hayranlar ipucu bekliyor.

Bahar dizisinin yeni sezonu, 17 Eylül 2024 tarihinde Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.