Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 21 sanıklı davada mahkeme, ara kararı açıkladı. İstanbul’da görülen davada, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Eylül 2024 tarihine erteledi.

44 Yıla Kadar Hapis İstemi

Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor. Mahkeme, suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan sanıklar hakkında kararını duruşmanın ilerleyen aşamalarında verecek. Duruşmanın bir sonraki oturumu ise 20 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.