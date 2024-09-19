UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. Bu akşam, 19 Eylül’de, futbolseverleri birbirinden heyecanlı 6 karşılaşma bekliyor. Avrupa’nın devlerinin sahaya çıkacağı bu akşamın maç programında yer alan Kızılyıldız-Benfica ve Monaco-Barcelona maçları TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformunda olacak.

İlk maç saat 19.45’te Feyenoord ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak. Günün ikinci büyük mücadelesi ise saat 22.00’de Atalanta ile Arsenal arasında gerçekleşecek.

19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maç Programı:

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen – Tabii Spor

22.00 Atalanta - Arsenal – Tabii Spor

19.45 Kızılyıldız - Benfica – TRT 1

22.00 Atletico Madrid - Leipzig – Tabii Spor 1

22.00 Brest - Sturm Graz – Tabii Spor 2

22.00 Monaco - Barcelona – TRT 1