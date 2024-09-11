Sosyal medya dünyasının tanınan isimleri Bahar Candan ve Nihal Candan, ‘kara para aklama’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlamasıyla yargılandıkları davada bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar arasında yer alan Candan kardeşler, suçlamalarla ilgili savunmalarını yapacak.

Nihal Candan yanıtsız kaldı

Geçtiğimiz yıl, 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Bahar Candan ve Nihal Candan, cezaevine gönderilmişti. Nihal Candan, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşerek tahliye edilmişti. Bugünkü duruşma öncesinde Küçükçekmece Adliyesi'ne gelen Nihal Candan, adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

Mahkeme süreci devam ediyor

Önceki duruşmalarda, 22 sanığın yer aldığı davada mahkeme heyeti ara kararını açıklamış ve duruşmayı 11 Eylül Çarşamba gününe ertelemişti. Bugün, Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu sanıklar, suçlamalarla ilgili detaylı ifadeler verecek ve mahkeme süreci devam edecek.