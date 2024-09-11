Çanakkale Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi'nin 11. kez düzenlediği “Sürdürülebilirlik Ödülleri” yarışmasında “Atık Suların Arıtılmasında GES ile Sürdürülebilir Enerji Yönetimi” projesiyle finale kaldı. Bu yıl “Enerji Yönetimi” kategorisinde yarışan Çanakkale Belediyesi, enerji yönetimi alanında önde gelen firmalarla birlikte finale kalan tek belediye olmayı başardı.

Enerji yönetiminde örnek oluyor

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, atık suların arıtılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla karbon ayak izi azaltılıyor. Çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarla dikkat çeken Çanakkale Belediyesi, bu projeyle yenilenebilir enerji üretiminde lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Yeni projelerle sürdürülebilir geleceğe katkı

Belediye yetkilileri, sürdürülebilir enerji yönetimi konusunda daha birçok projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

“Sürdürülebilirlik Ödülleri” yarışmasının kazananları, 17 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.