İzmir’de baharın coşkusu, müzik ve dansla buluştu; hem sahne hem de salon çiçek açtı. 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde düzenlenen “Bahar Dansı” konserinde, Olten Viva Pop Korosu ilk kez seyirci karşısına çıktı. Hikmet Şimşek Salonu’nda gerçekleşen ve tüm biletleri tükenen konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Temizocak Kuyumculuk sponsorluğunda, Kültürpark Rotary Kulübü katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, sanatın birleştirici gücünü gözler önüne serdi. Döngü Kooperatifi aracılığıyla kırsaldaki kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine destek sağlamak amacıyla düzenlenen konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Olten Sanat Koordinatörü Akgün Çavuş’un yönettiği orkestra eşliğinde sahne alan Olten Viva Pop Korosu, opera sanatçısı ve koro şefi Süreyya Okşan Polat yönetiminde seslendirdiği pop şarkılarla büyük beğeni topladı. İzmir iş dünyasının önde gelen kadınlarının oluşturduğu koro, ilk konserlerinde profesyonelliği aratmayan bir performansa imza attı. Gecede ayrıca genç yetenekler Efe Hasdoyuranlar ve Beril Ada Fidanboylu’nun dans performansları da dakikalarca alkışlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun eşi ve Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu da geceye katılarak desteğini sundu.

İYİLİK ÇOĞALIYOR

Olten Viva Pop Korosu adına sahnede konuşan Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı Temizocak, “Bu koro sadece bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda bir dayanışma alanı. Şarkılarla hem kendimizi hem birbirimizi iyileştiriyoruz. Bu gece gösterdi ki sanat, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve iyiliği çoğaltmanın en güçlü yollarından biri” dedi. Temizocak Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Temizocak ise, “1936’dan bu yana mücevher sektöründe faaliyet gösteren bir aile olarak, kadın emeği bizim için her zaman çok kıymetli. Bu projede yer almak bizim için sadece bir sponsorluk değil; aynı zamanda büyük bir onur. Kadınlara ve sanata destek vermekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Perçem Bosnalı, Başak-Defne Tokatlıoğlu, Doğa Bosnalı

SANATLA DAYANIŞMAYA DESTEK

İzmir Kültürpark Rotary Kulübü Başkanı Özer Koyuncu da, 2020 yılından bu yana Döngü Kadın Kooperatifi ile yürüttükleri “Kırsaldaki Kadının Gücü” projesinin önemine değinerek, “Bu konser sadece bir sanat etkinliği değil; kırsaldaki kadına duyulan inancın ve desteğin sahnedeki karşılığıdır. Katkı sunan herkese ve salonumuzu dolduran sanatseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Döngü Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Derece ise konuşmasında, “Biz keten tarımını merkezine alan ama aslında çok yönlü bir kırsal kalkınma modeli kurmaya çalışıyoruz. Kadının üretimdeki gücünü ve bağımsızlığını desteklemek için çalışıyoruz. Bu gece de o çabanın bir yansıması oldu” dedi.

Öznur Tugay, Selen Öküzcüoğlu

Eliz-Aslı Sakıpağa Erden

Mine Narbay, Aykut Ergiri, Seda Ergiri, Bora Temiz, Ayşegül Temiz

Gülçin - Asya - Onur Savuk

Nil Kubalı, Öznur Pelit