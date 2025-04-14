Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre temizliği ve kamu düzenini korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Bitez Mahallesi’nde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, çöp konteyneri yanına bahçe atığı bırakan aracı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit etti.

Hem şahsa hem firmaya ceza kesildi

Yapılan incelemeler sonucunda bahçe atıklarını gelişigüzel şekilde bırakan kişi, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca atığın sorumluluğunu taşıyan firmaya da tutanak düzenlenerek konu belediye encümenine sevk edildi. Atıklar, belediye ekiplerinin takibiyle aynı şahıs tarafından bulunduğu yerden toplatıldı.

Belediyeden vatandaşlara bilgilendirme

Bodrum Belediyesi, vatandaşların çevreye duyarlı davranması gerektiğini hatırlatarak, bahçe atıkları ve evsel olmayan diğer atıklar için izlenmesi gereken yolları paylaştı.

Vatandaşlar, atık toplama günlerine dair detaylı bilgiye bodrum.bel.tr/atik_toplama adresinden ulaşabilir. Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü de konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.