UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B.Dortmund ile Barcelona 15 Nisan'da karşılaşıyor. Mücadele saat 22:00'de başlayacak, yayıncı kanal tabii Spor olacak.
B.Dortmund – Barcelona Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı 15 Nisan 2025 Salı günü devam ediyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden B.Dortmund ile Barcelona, Signal Iduna Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22:00’de başlayacak.
Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
B.Dortmund – Barcelona karşılaşması tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak yapılacak olup Turkcell TV+ 75. kanal ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek.
Maç Nerede Oynanacak?
Çeyrek final mücadelesi Almanya'nın Dortmund şehrinde, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.
Yayın Bilgileri:
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Tarih: 15 Nisan 2025 Salı
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Saat: 22:00
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Kanal: tabii Spor (şifreli yayın)
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Platform: Turkcell TV+, Türksat uydusu, internet