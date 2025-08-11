Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak hem iç hem de dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Belediyelere yönelik soruşturmaları değerlendiren Bahçeli, adli tatilin sona ermesiyle birlikte yargıda süren tartışmaların bitirilmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye’nin ağırlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır” diyen Bahçeli, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an önce tamamlanmasının demokrasi ve hukuk güvenliği açısından öncelikli olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Gazze’deki insani krize de değinen Bahçeli, İsrail’in saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Müslüman ülkelerin daha aktif tavır alması gerektiğini belirten MHP lideri, “Netenyahu’nun Gazze’yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem için de geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hayatını kaybeden vatandaşa rahmet, yaralılara şifa diledi. Deprem gerçeğine dikkat çeken Bahçeli, “Kentleşme ve yaşam planlarımızı bu gerçeğe uygun yapmaktan başka çaremiz yok” dedi.

Bahçeli ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizerek, kimlik tartışmalarının yeniden gündeme taşınmasını “maksatlı” olarak değerlendirdi. Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun huzur ve kardeşlik ortamını güçlendireceğine inandığını söyledi.