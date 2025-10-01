Altay, 3. Lig 4. Grup'ta son olarak Eskişehirspor’a 3-2 mağlup olsa da, tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam’ın uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönmesi camiaya moral kaynağı oldu.

Ceyhun 303 gün sonra sahaya döndü

Altay, 30 Kasım 2024 tarihinde oynanan İnegölspor maçında çapraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam, uzun bir aranın ardından 303 gün sonra sahalara döndü. Eskişehirspor’a 3-2 mağlup olan Altay’da, Ceyhun’un oyuna 80. dakikada Emre’nin yerine girerek yeşil sahalara dönüşü, camiada büyük bir moral kaynağı oldu.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek daha fazla süre vermek istiyor

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek’in, Ceyhun’a her geçen hafta daha fazla süre verme planı olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, Ceyhun’un sakatlık sonrası tam anlamıyla iyileşmesinin ardından yeniden form tutma sürecinin başladığını gösteriyor.

Altay, 3. Lig 4. Grup'ta zorlu bir mücadele verirken, Ceyhun Gülselam’ın geri dönüşü takım için önemli bir moral kaynağı oldu. Takım, 4 Ekim Cumartesi günü Manisa’da Bornova 1877’yle karşılaşacak. Altay’da ayrıca tedavisi süren kaleci Ozan ve lisansı çıkmayan Deniz Kadah dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.