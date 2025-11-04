MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı’nda çatlak iddialarına yanıt vererek “Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız” dedi. Bahçeli ayrıca İmralı süreci, terörle mücadele ve dış politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

BAHÇELİ'DEN ‘ÇATLAK’ İDDİALARINA SERT YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada son günlerde gündeme gelen “Cumhur İttifakı’nda çatlak” iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bahçeli, “Dertler sağanak sağanak da olsa biz varız ve buradayız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız” diyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

MİLLİ BİRLİK VE KARARLILIK MESAJI

Bahçeli, konuşmasında milli birlik ve beraberlik vurgusunu yineledi. “Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz. Milli birlik ve beraberliği kıyamete kadar sürdürmenin kararlığındayız” diyen Bahçeli, Türkiye’nin karşılaştığı zorluklara karşı yılmadan mücadele edeceklerini belirtti.

Sözlerine “Hayat ve siyaset, adeta kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir denizdir. Yorulan, korkan, kaçan değil; sorunlara meydan okuyan, cesaretle yalçın kaya gibi duracağız” ifadeleriyle devam etti.

GAZZE VE DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insani dramdan da bahseden Bahçeli, İsrail’in saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

“Madem ateşkes kırılgan değildir o halde 20 günde 254 Filistinlinin kanını döken deccal ülkenin saldırıları nasıl izah edilecektir. İsrail’in ateşkes kararını paravan gibi kullanarak saldırganlığı ikiyüzlülüktür” dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK’A TEPKİ

Bahçeli, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

“Görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğidir. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır” ifadelerini kullandı.

“OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR”

Terörle mücadele konusunda da net mesajlar veren Bahçeli, “Ok yaydan çıkmıştır, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye, barış içinde yaşayan mutlu Türkiye’dir” dedi.

Ayrıca bazı medya organlarının İmralı süreci üzerinden yaptığı tartışmalara tepki gösterdi:

“İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.”

“KOMİSYONUN İMRALI’YA GİTMESİ SÜRECİ HIZLANDIRIR”

Bahçeli, TBMM’de kurulan komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiğini belirterek, MHP’nin böyle bir heyete katılmaya hazır olduğunu açıkladı:

“Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.”

“İTTİFAKTA ÇATLAK YOK”

Konuşmasının sonunda Bahçeli, Cumhur İttifakı’nda çatlak iddialarını bir kez daha yalanladı.

“MHP ile Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı yok. Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP’den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculardan papatya falı açıyorlar” dedi.