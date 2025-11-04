Etkinliğe, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Cumhuriyet'e dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gün boyunca açık kalan pano katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Etkinlikte, çağdaşlaşma ve ilerlemenin bir yolu olan Cumhuriyetin anlam ve önemi vurgulandı.

Konuşmasında Cumhuriyet'in Türk milleti için yaşamsal bir değer taşıdığını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, 'Cumhuriyet benim için nefestir. Çünkü Cumhuriyet, özgürlüğün, eşitliğin, çağdaşlığın ve ilerlemenin nefesidir. Bizleri birey olarak var eden, düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmemizi sağlayan bu değer, her birimizin sorumlulukla koruması gereken en kıymetli mirastır' dedi.

Katılımcıların söz alarak duygularını paylaştığı etkinlikte, Cumhuriyet'in anlam ve önemine dair samimi ifadeler öne çıktı. Etkinlik, Cumhuriyetin renkleriyle süslenen balonların coşkuyla gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.