MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz’ı “kiralık katil ve suikastçı” olarak lanse etmesini eleştirerek, Yılmaz’ın ülküdaş ve dava arkadaşı olduğunu vurguladı.

Özel’in Sözlerine Yanıt

Bahçeli, Özel’in Aydın’daki konuşmasını “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesi” olarak nitelendirdi. CHP liderinin ifadelerinin yalan ve yanıltıcı olduğunu belirten Bahçeli, iddiaların partileri üzerinde spekülasyona yol açmaya çalıştığını söyledi.

CHP’li Belediyelere Soruşturma Vurgusu

MHP lideri, CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmaları hatırlatarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır” ifadelerini kullandı.

Adalet Çağrısı

Bahçeli, yürütülen davaların bir an önce adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanması gerektiğini belirtti ve uzayan soruşturmaların siyasi istismara açık hâle geldiğini vurguladı.

Selahattin Yılmaz’a Destek

Özel’in Selahattin Yılmaz’la ilgili sözlerine sert yanıt veren Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İsmini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ağır bir bühtan ve dayanaksız bir uydurmadır” dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları, partiler arasındaki gerilimin ve seçim öncesi tartışmaların yeniden gündeme geldiğini gösterdi.