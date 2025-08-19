Görevden uzaklaştırma kararı uygulandı

İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in geçici tedbir kapsamında görevden alındığını açıkladı. Resmî yazışmalarla yürürlüğe giren karar sonrasında belediyede yetki devri süreci başlatıldı.

Hukuki süreç ilerledi

Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından geçici görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmış oldu.

Belediye yönetimi devri başladı

Başkanın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla belediye yönetiminde yetki devri ve prosedürler başlatıldı. Belediye Meclisi’nin bu süreçte nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.