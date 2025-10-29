PFDK’ya sevk edilen üst klasman hakemler arasında İzmirli takımların maçlarını yöneten isimler de yer aldı. TFF, bahis oynayan 152 hakemi açıkladı.

Bahis oynayan hakemler PFDK’ya sevk edildi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde hakemler arasında bahis oynayanlar olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından PFDK’ya sevk edilen hakemlerin listesi TFF tarafından paylaşıldı. Açıklamaya göre 152 hakem, bahis oynaması gerekçesiyle disipline sevk edildi.

İzmirli takımların maçlarını yöneten hakemler

Bahis oynadığı belirlenen üst klasman hakemler arasında, 2025-2026 sezonunda İzmirli takımların maçlarını yöneten isimler de yer aldı:

Egemen Artun 22 Ağustos 2025: Karagümrük 0 – 2 Göztepe (Dördüncü Hakem)

Muhammed Selim Zeybek 5 Ekim 2025: Göztepe 1 – 0 Başakşehir (Dördüncü Hakem)

Seyfettin Alper Yılmaz 12 Ekim 2025: Bursaspor 3 – 0 Menemen Futbol Kulübü (Hakem) 10 Ağustos 2025: Çaykur Rizespor 0 – 3 Göztepe (Dördüncü Hakem)



TFF’nin açıklaması sonrası maçlarda şike ve bahis iddiaları yeniden gündeme geldi. Üst klasman hakemlerin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi, Türk futbolunda disiplin ve şeffaflık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.