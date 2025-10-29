Manisa Yunusemre’de çıkan kavgada E.K., sırtından bıçakla yaralandı. Olayın şüphelisi O.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Manisa Yunusemre’de kavga: 1 yaralı
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde, O.K. (29) ile E.K. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu kavga çıktı ve E.K. sırtından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.K., Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayın şüphelisi O.K., polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Polis, kavganın nedeni ve olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.