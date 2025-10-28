Türkiye futbolunda bahis skandalı soruşturması genişliyor. Hakemlerin ardından faal 3 bin futbolcu için de inceleme başlatıldı. TFF ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreci yürütüyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Açıklama pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Candaş Tolga Işık’ın haberine göre, hakemlerle ilgili operasyonun kapsamı genişliyor. Hakemlerin görev aldıkları maçlarla ilgili akrabaları, yakınları ve son 5 yılda görev yapan yönetici veya başkanlar da araştırılıyor. Şimdi de faal 3 bin futbolcu için soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın en az 5 yıllık geriye dönük olduğunu belirtti. Binlerce kişi ve onlarca kurumun kayıtlarının analiz edileceği vurgulandı. Gerçek şüpheliler tespit edildikten sonra adli işlemler yürütülecek.

Soruşturma kapsamında hakemlerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Kanunu’na muhalefeti araştırılıyor.

MASAK raporları, HTS kayıtları, yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve tanık beyanları analiz ediliyor. Soruşturma titizlikle yürütülüyor ve kamuoyunu yanıltacak açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.